Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

«Плохо отрегулированная сфера продажи алкогольной продукции на первых этажах жилых домов приводит к тому, что наши люди не чувствуют себя в безопасности. Люди старшего возраста, дети, мы все, видя большое количество людей под воздействием алкогольного опьянения, которые ведут себя неадекватно, понимаем, что это неправильно и так быть не должно», — объяснял ранее глава региона.