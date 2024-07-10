Рустам Минниханов встретил в аэропорту Казани Александра Куренкова

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Александр Куренков прибыл в Татарстан. В международном аэропорту Казани его встретил Раис Рустам Минниханов.
Визит министра связан с участием в Совещании глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС и рабочей встречей с Раисом Татарстана.
Ранее мы писали, что Рустам Минниханов ознакомился со стендом Татарстана на выставке Иннопром-2024. Раис Татарстана поддержал местных производителей и осмотрел новые проекты на международной площадке в Екатеринбурге.