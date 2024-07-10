«Сами переговоры до момента явно выраженного намерения киевского режима капитулировать будут лишь передышкой для врага в целях пополнения военного и людского потенциала», — сообщил Медведев, комментируя возможность мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса.
Медведев прокомментировал возможность переговоров по Украине
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Возможные мирные переговоры по украинскому конфликту до намерения Киева капитулировать будут лишь передышкой ради пополнения украинского военного потенциала, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.