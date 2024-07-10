Дмитрий Ващук и Леонид Усов сняли кандидатуры с выборов в думу Иркутска

Так, Леонида Усова уже выдвинула партия «Гражданская платформа». Дмитрий Ващук, по мнению ряда экспертов, будет выдвинут от партии «Родина». Эта же партия будет двигать в думу других представителей известной депутатской группы, которые не прошли праймериз «Единой России», в том числе Наталью Цибанову.