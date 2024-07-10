Дмитрий Ващук и Леонид Усов сняли кандидатуры с выборов в думу Иркутска

Ващук хотел избираться от округа № 3, Усов — от округа № 5. Усов снялся 4 июля, Ващук — 9 июля. Однако это вовсе не означает, что они не планируют сесть снова в тёплые думские кресла. Причина снятия кандидатур у обоих бывших депутатов одна: они пойдут от партий.
Так, Леонида Усова уже выдвинула партия «Гражданская платформа». Дмитрий Ващук, по мнению ряда экспертов, будет выдвинут от партии «Родина». Эта же партия будет двигать в думу других представителей известной депутатской группы, которые не прошли праймериз «Единой России», в том числе Наталью Цибанову.
Видимо, представители этой депутатской группы совершенно не уверены в возможности набрать голоса избирателей в свою поддержку даже в качестве самовыдвиженцев… Пока это смогла сделать только Татьяна Красноштанова.