Айжан Есмагамбетова покинула должность вице-министра здравоохранения

При этом в 2013 году была назначена председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК. В 2014 году являлась директором департамента эпидемиологического надзора — заместитель главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей РК. С 2014 по 2017 годы — руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК. В 2017 году — директор департамента стратегического развития и общественного здравоохранения МЗ РК. С 2017 по 2020 годы была директором департамента политики общественного здравоохранения РК. В 2020 году стала заместителем председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.