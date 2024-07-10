Айжан Есмагамбетова покинула должность вице-министра здравоохранения

«Постановлением правительства Республики Казахстан Есмагамбетова Айжан Серикбаевна освобождена от должности вице-министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача РК в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Отметим, что Есмагамбетова была назначена на должность вице-министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача РК еще в феврале 2022 года.
До этого, по данным с официального сайта правительства, она в разные годы работала врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом, заведующей лабораторией отдела особо опасных инфекций Республиканской санитарно-эпидемиологической станции. В 2004—2014 годы занимала различные должности в структуре Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.
При этом в 2013 году была назначена председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК. В 2014 году являлась директором департамента эпидемиологического надзора — заместитель главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей РК. С 2014 по 2017 годы — руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК. В 2017 году — директор департамента стратегического развития и общественного здравоохранения МЗ РК. С 2017 по 2020 годы была директором департамента политики общественного здравоохранения РК. В 2020 году стала заместителем председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.
С 2020 по 2022 годы работала председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК. При этом отметим, что вчера Ардак Амангельдиев был назначен на должность замглавы Минздрава РК. С 2016 по 2023 годы он работал в Международном Финансовом Центре Астана советником управляющего, управляющим директором МФЦА. В Минздраве Амангельдиев будет курировать вопросы стратегии, экономики и финансов.