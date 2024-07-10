Минфин РФ: Программа «Семейная ипотека» продлена до 2030 года

Размер кредита составит до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области, до 6 млн рублей — для других регионов. Заемщик может оформить ипотеку и на более крупную сумму (до 30 млн рублей в столицах и до 15 млн рублей в остальных субъектах Федерации). Однако для части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка.