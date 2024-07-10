Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Новосемейкино подал в отставку

Руководитель администрации городского поселения Новосемейкино Владимир Лопатин сообщил о досрочном прекращении полномочий. Этому предшествовала проверка в отношении чиновника, которая проводилась по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Источник: Reuters

Обращение Владимира Лопатина опубликовала администрация Новосемейкино. «Решение об отставке было принято мной после завершения проверки и обусловлено исключительно состоянием моего здоровья», — говорится в сообщении бывшего руководителя городского поселения.

Владимир Лопатин добавил, что проверка в отношении него «завершена, по ее результатам нарушений в работе не выявлено». Проверка деятельности чиновника проводилась после того, как во время личного приема у Вячеслава Федорищева жительница Новосемейкино Екатерина Симонян и представитель Народного фронта Екатерина Гудзима сообщили врио главы региона о строительстве на территории городского поселения полигона нефтешлама и работе местного стрельбища, которые представляют угрозу для населения. Также у заявителей появились вопросы к работе местных управляющих и строительных компаний.