Глава Новосемейкино подал в отставку

Владимир Лопатин добавил, что проверка в отношении него «завершена, по ее результатам нарушений в работе не выявлено». Проверка деятельности чиновника проводилась после того, как во время личного приема у Вячеслава Федорищева жительница Новосемейкино Екатерина Симонян и представитель Народного фронта Екатерина Гудзима сообщили врио главы региона о строительстве на территории городского поселения полигона нефтешлама и работе местного стрельбища, которые представляют угрозу для населения. Также у заявителей появились вопросы к работе местных управляющих и строительных компаний.