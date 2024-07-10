В Красноярске будут судить активистку Суворову за ложный донос на полицейского

По версии следствия, 13 октября прошлого года Суворова обратилась в Следственный комитет и сообщила, что на нее напал полицейский. Женщину предупредили, что ее ждет уголовная ответственность за ложное заявление. Но общественница все же подала его. Она рассказала следователям, что во время ее визита в отделение полиции оперативник применил к ней силу. Она ударилась предплечьем, плечом и локтем, испытав при этом боль.