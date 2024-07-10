В Красноярске будут судить активистку Суворову за ложный донос на полицейского

Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, 13 октября прошлого года Суворова обратилась в Следственный комитет и сообщила, что на нее напал полицейский. Женщину предупредили, что ее ждет уголовная ответственность за ложное заявление. Но общественница все же подала его. Она рассказала следователям, что во время ее визита в отделение полиции оперативник применил к ней силу. Она ударилась предплечьем, плечом и локтем, испытав при этом боль.
Слова Суворовой опровергли результаты проверки, в том числе изучения видео с камер наблюдения. Выяснилось, что общественница сопровождала знакомого, которого вызвали для дачи объяснения.
«Сотрудник полиции высказал законное требование о единоличном опросе мужчины и попросил женщину покинуть отдел полиции, не применяя в отношении обвиняемой физическую силу, что подтверждается видеоматериалами с камер наблюдения», — говорится в сообщении СК.
В отношении Ольги Суворовой возбудили уголовное дело по статье «заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления». Материалы направлены в суд. Ранее активистку также направляли на обследование у психиатров.