Губернатор Челябинской области выступил на «Расулевских чтениях»

Это востребованная площадка для обсуждения вопросов сохранения религиозных традиций и межконфессионального мира. В 2024 году главной темой стала семья.
«Мир и гармония в обществе начинаются с семейного уклада. Именно в семье закладываются базовые ценности взаимоуважения и взаимопомощи, духовности, милосердия, трудолюбия и патриотизма, достоинства и ответственности. Эти идеалы разделяют представители всех традиционных конфессий нашей страны».
В своем выступлении глава Южного Урала отметил, что в нашем регионе каждый год появляются новые храмы и мечети. Например, накануне конференции состоялось торжественное открытие соборной мечети в Еткуле, участие в котором приняли почетные гости, в том числе верховный муфтий России Талгат Таджуддин. А служить здесь будут выпускники троицкого медресе «Расулия», единственного на Урале.
Священнослужители и прихожане как Челябинской митрополии Русской православной церкви, так и Регионального духовного управления мусульман едины в своей патриотической позиции, постоянно участвуют в сборе гуманитарной помощи для отправки в зону СВО и жителям освобожденных территорий.
МОЛОДЕЖЬ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ
В Челябинской области большая работа проводится с молодежью. Мнение активных ребят, принимающих участие в различных форумах, учитывается в вопросах экологии, профориентации, развития технологий и проч. В этом году подключились и религиозные аспекты, впервые в рамках Расулевских чтений была организована молодежная секция с названием «Урал — территория мира и согласия». Ее участники, исповедующие разные религии, могли ознакомиться с лучшими примерами социальных проектов и подготовить свои. По словам губернатора Алексея Текслера, лучшие идеи смогут получить региональные гранты и принести большую пользу южноуральцам.
СОЛИДНЫЙ СОСТАВ
По мнению экспертов, конференция «Расулевские чтения» сегодня выполняет ряд задач — государственных, общественных и научных. Челябинская область благодаря этому мероприятию стала центром притяжения людей, изучающих историю ислама и его культуру. Состав докладчиков очень весомый, в списке присутствуют представители Высшей школы экономики, Института востоковедения РАН, Российской академии наук, Государственного музея Востока и так далее.
Кроме того, Расулевские чтения подсвечивают недостаточную изученность истории исламизации Южного Урала. «Мы не знаем историю сохранения ислама в советское время на нашей территории, когда практически не было мечетей. И, наверное, поэтому еще одна роль Расулевских чтений — это показать востребованность изучения местной темы. Как именно сохранялись исламские традиции в условиях, когда утратилось знание арабицы», — говорит председатель Общественного фонда «Южный Урал», старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Гаяз Самигулов. Таким образом, научно-практическая конференция может стать в том числе побуждающим фактором для изучения исторических аспектов сохранения ислама в Челябинской области.
«Недавние трагические события на Северном Кавказе показали, насколько важна наша общая борьба за умы и сердца наших граждан. Идейно-нравственной опорой в этом противостоянии служат наши великие предшественники, сохранившие для будущих поколений традиционные духовные ценности. Вся наша деятельность должна быть направлена на укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия. Наше единство должно быть ответом всем подлым провокациям и беспрецедентному давлению со стороны недружественных государств».
ЦИФРЫ
На Расулевских чтениях — 2024 прозвучало 55 докладов от представителей научно-исследовательских институтов и вузов. Участниками конференции в этом году стали более 900 человек из 17 регионов России и 22 стран ближнего и дальнего зарубежья. Больше половины из них присутствовали очно, остальные — в режиме видеосвязи.25 выпускников медресе «Расулия» получили в этом году дипломы об окончании обучения.