Губернатор Челябинской области выступил на «Расулевских чтениях»

Кроме того, Расулевские чтения подсвечивают недостаточную изученность истории исламизации Южного Урала. «Мы не знаем историю сохранения ислама в советское время на нашей территории, когда практически не было мечетей. И, наверное, поэтому еще одна роль Расулевских чтений — это показать востребованность изучения местной темы. Как именно сохранялись исламские традиции в условиях, когда утратилось знание арабицы», — говорит председатель Общественного фонда «Южный Урал», старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Гаяз Самигулов. Таким образом, научно-практическая конференция может стать в том числе побуждающим фактором для изучения исторических аспектов сохранения ислама в Челябинской области.