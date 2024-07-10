Украина пока не может вступить в НАТО заявил президент Польши

«Дуда подтвердил, что “Украина не может стать членом НАТО”, пока не завершится ее конфликт с Россией», — говорится в материале издания.
При этом, по словам политика, Украину нужно принять в альянс в качестве полноправного члена «как можно скорее».
Саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.
Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как «необратимое» в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева «мостом к членству в НАТО».
Агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.