Украина пока не может вступить в НАТО заявил президент Польши

Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как «необратимое» в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева «мостом к членству в НАТО».