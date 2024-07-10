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Украина пока не может вступить в НАТО заявил президент Польши

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не может вступить в НАТО, пока продолжается военный конфликт на Украине, пишет газета Washington Times, взявшая интервью у политика.

Источник: Reuters

«Дуда подтвердил, что “Украина не может стать членом НАТО”, пока не завершится ее конфликт с Россией», — говорится в материале издания.

При этом, по словам политика, Украину нужно принять в альянс в качестве полноправного члена «как можно скорее».

Саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

Ранее телеканал CNN сообщал, что вступление Украины в НАТО будет описано как «необратимое» в проекте декларации по саммиту НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева «мостом к членству в НАТО».

Агентство Франс Пресс передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне практически равны нулю, это признают и в Киеве.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

НАТО