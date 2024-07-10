Лукашенко ждет визита президента Зимбабве в Беларусь

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с первой леди Зимбабве Оксилией Мнангагвой, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
По его словам, он очень рад, что делегация из Зимбабве приехала в Беларусь во время проведения «Славянского базара в Витебске», что поможет знакомству культур двух стран.
«Вы знаете, что мы ждем визит президента Зимбабве (Эммерсона Мнангагвы — Sputnik) в Беларусь. Окажем ему всяческое содействие в реализации этой миссии. В реализации тех задумок и тех планов, которые мы с вами определили на будущее. Вы хорошо знакомы с нашей Беларусью», — сказал Лукашенко.
При этом он обратил внимание, что в состав делегации южноафриканской страны входят представители бизнеса. Это женщины, которые внимательнее смогут посмотреть, что есть в Беларуси.
Белорусский лидер отметил, что теперь МИД возглавляет новый министр, который может в ближайшее время посетить Зимбабве, потому что он отвечает за Африку.
Лукашенко заверил Оксилию Мнангагве, что белорусская сторона готова помогать в развитии системы здравоохранения и детского питания в Зимбабве.
«Словом, у нас очень большие, обширные планы. Мы очень хотим работать в вашей стране и сделать что-то полезное для народа Зимбабве. Вы можете рассчитывать на нас», — резюмировал он.