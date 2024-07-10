Лукашенко ждет визита президента Зимбабве в Беларусь

«Вы знаете, что мы ждем визит президента Зимбабве (Эммерсона Мнангагвы — Sputnik) в Беларусь. Окажем ему всяческое содействие в реализации этой миссии. В реализации тех задумок и тех планов, которые мы с вами определили на будущее. Вы хорошо знакомы с нашей Беларусью», — сказал Лукашенко.