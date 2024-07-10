Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блок «Победа» требует отставки спикера парламента Игоря Гросу

Депутаты оппозиционного блока «Победа» потребовали отставки спикера парламента Игоря Гросу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу должен уйти в отставку, об этом на брифинге в среду заявили депутаты оппозиционного блока «Победа».

Они обвинили Гросу в дискредитации парламента и травле оппозиции. «Парламент превратился в цирк», — отметила депутат Марина Таубер.

«Призываем не только парламентскую оппозицию, но и всех депутатов присоединиться к инициативе по отставке Гросу», — заявила она.

«Гросу должен уйти в отставку. Мы уверены, что такого мнения придерживаются и большинство граждан. Так думают и многие депутаты. Оппозиция должна объединиться вокруг того, что действительно важно для страны», — отметила народный избранник Регина Апостолова.

Она напомнила, что Гросу получил образование и профессию в период СССР, а теперь активно порочит все, что связно с советским периодом.

«Он отказался от отчества, говоря, что по отчеству его нужно называть только в Сибири. Поносит советское прошлое, но при этом работает в здании, построенном при СССР. А когда началась перепись населения, активно призывал граждан называть себя румынами», — отметила депутат.

Депутаты отметили и унионистские высказывания Гросу, выступающего за румынизацию страны.

Ранее с инициативой выразить Игорю Гросу вотум недоверия и отозвать его с должности председателя парламента выступила фракция Блока коммунистов и социалистов.