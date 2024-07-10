FT: семь европейских стран НАТО не смогли обеспечить 2% ВВП на оборону

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Семь европейских стран — членов НАТО не смогли достичь в преддверии саммита альянса (9−11 июля) целевого показателя расходов на оборону в размере 2% ВВП и вряд ли решат подобную задачу в ближайшие годы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
Замыкает этот «рейтинг платежеспособности», к которому обращено самое пристальное внимание в блоке, Испания, которая, по прогнозам, потратит в этом году 1,28%. Ненамного лучше дела у Италии и Португалии — их вклад составит 1,49% и 1,55% соответственно. Бельгия израсходует 1,3%, а Люксембург и Словения по 1,29%, Хорватия 1,81%.
Как сообщалось ранее, председатель правительства Испании Педро Санчес на саммите НАТО в Вашингтоне подтвердит, что королевство обязуется довести свои оборонные расходы до 2% ВВП к 2029 году. По словам министра обороны Италии Гуидо Крозетто, страна не сумеет достигнуть установленного альянсом порога расходов на оборону в 2% до 2028 года.
Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это «российской угрозой» в связи с воссоединением Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств альянса.
17 июня покидающий в октябре пост генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг проинформировал, что 23 из 32 стран блока довели военные расходы до 2% ВВП в 2024 году, а общие военные расходы альянса вырастут на 18% по сравнению с прошлым годом. Он подчеркнул, что это самое большое увеличение военных расходов НАТО за десятилетия, «это хорошо для США», поскольку две трети этих денег идут на военные заказы в Соединенных Штатах.