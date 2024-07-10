FT: семь европейских стран НАТО не смогли обеспечить 2% ВВП на оборону

17 июня покидающий в октябре пост генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг проинформировал, что 23 из 32 стран блока довели военные расходы до 2% ВВП в 2024 году, а общие военные расходы альянса вырастут на 18% по сравнению с прошлым годом. Он подчеркнул, что это самое большое увеличение военных расходов НАТО за десятилетия, «это хорошо для США», поскольку две трети этих денег идут на военные заказы в Соединенных Штатах.