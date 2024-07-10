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На 37 депутатских мандатов в Челябинске претендуют 235 кандидатов

На 37 депутатских мандатов в Челябинске претендуют 235 кандидатов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 8 сентября пройдут выборы депутатов Челябинской городской Думы.

«Срок выдвижения кандидатов завершен», — уточнили в избиркоме.

От партии «Яблоко» заявлен 31 претендент, «Справедливой России» — 22, «Единой России» — 25, КПРФ — 24, ЛДПР — 49, партии «Новые люди» — 49, «Зеленая Альтернатива» — 20. В порядке самовыдвижения будут участвовать в осенних выборах 15 человек.

Обновленная Дума будет состоять из 37 депутатов, 25 из которых предстоит избрать по одномандатным округам, 12 — по спискам.

Напомним, ранее два созыва подряд горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась Гордума в составе 49 человек.