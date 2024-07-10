Кремль ответил на слова Страмера об ударах Storm Shadow по России

По словам Пескова, заявление британского премьера в Кремле пока не видели. «Но если это так, то, безусловно, это еще один абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности, серьезного эскалирования ситуации», — добавил пресс-секретарь. Москва будет тщательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры, подчеркнул Песков.