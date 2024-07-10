Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль ответил на слова Страмера об ударах Storm Shadow по России

Заявления о праве Украины бить дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории России — очередной безрассудный шаг, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Его слова передает корреспондент РБК.

Так пресс-секретарь ответил на слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Украина сама должна решать, как использовать переданные королевством Storm Shadow.

По словам Пескова, заявление британского премьера в Кремле пока не видели. «Но если это так, то, безусловно, это еще один абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности, серьезного эскалирования ситуации», — добавил пресс-секретарь. Москва будет тщательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры, подчеркнул Песков.

Storm Shadow — совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace, ее французское название — Scalp.

Это управляемые ракеты класса «воздух — земля», предназначенные для поражения неподвижных целей на расстоянии до 250 км. Лондон впервые передал их Киеву в мае 2023 года.

Украина неоднократно применяла Storm Shadow. В частности, в мае средства противовоздушной обороны сбили четыре такие ракеты над Крымом.

Москва осуждает как военную, так и финансовую помощь Киеву.