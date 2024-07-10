Безопасность Белгородской области и туристический налог. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через границу.
Совещание будет частично открытым, однако некоторые доклады, которые будут на нем представлены, не предназначены для освещения СМИ.
Все остальные мероприятия в графике главы государства на 10 июля носят непубличный характер.
Об обеспечении безопасности Белгородской области
Для обеспечения безопасности Белгородской области от украинских атак делается все необходимое, но требуется время: «Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время».
О возможности амнистии для тяжелобольных заключенных
Российское руководство сейчас не рассматривает планов амнистии для тяжелобольных заключенных: «В настоящий момент таких планов в Кремле нет».
О туристическом налоге
Принятый Госдумой законопроект о введении в России туристического налога не приведет к значительному подорожанию отдыха: «Нет, существенно ни к какому подражанию это не приведет».
«По мере того как развивается сектор туризма, а это один из наиболее динамично развивающихся секторов нашей экономики, благодаря вот этому налогу в том числе и будет повышаться качество туристических объектов».
О заявлениях нового британского премьера
Заявление нового британского премьера Кира Стармера о праве Украины бить ракетами Storm Shadow вглубь российской территории является «очередным безответственным шагом»: «Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры».
О переговорах Путина и Моди
Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи в Москве обсудили все вопросы и без расширенного формата переговоров, никаких разногласий не было.
О рейтинге Путина
Высокие показатели поддержки Путина обусловлены той «ежедневной тяжелой ответственной работой», которой занимается глава государства.
Об Олимпиаде
Российские спортсмены, приглашенные на Олимпиаду в Париж, должны сами определять, ехать или нет: «Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения. К этому нужно относиться с уважением».