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Безопасность Белгородской области и туристический налог. Темы брифинга Пескова

Обеспечение безопасности Белгородской области, принятый Госдумой законопроект о введении туристического налога и возможность амнистии для тяжелобольных заключенных стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудит с правительством развитие пунктов пропуска через границу.

Совещание будет частично открытым, однако некоторые доклады, которые будут на нем представлены, не предназначены для освещения СМИ.

Все остальные мероприятия в графике главы государства на 10 июля носят непубличный характер.

Об обеспечении безопасности Белгородской области

Для обеспечения безопасности Белгородской области от украинских атак делается все необходимое, но требуется время: «Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время».

О возможности амнистии для тяжелобольных заключенных

Российское руководство сейчас не рассматривает планов амнистии для тяжелобольных заключенных: «В настоящий момент таких планов в Кремле нет».

О туристическом налоге

Принятый Госдумой законопроект о введении в России туристического налога не приведет к значительному подорожанию отдыха: «Нет, существенно ни к какому подражанию это не приведет».

«По мере того как развивается сектор туризма, а это один из наиболее динамично развивающихся секторов нашей экономики, благодаря вот этому налогу в том числе и будет повышаться качество туристических объектов».

О заявлениях нового британского премьера

Заявление нового британского премьера Кира Стармера о праве Украины бить ракетами Storm Shadow вглубь российской территории является «очередным безответственным шагом»: «Мы все это тщательно будем фиксировать и, разумеется, принимать соответствующие меры».

О переговорах Путина и Моди

Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи в Москве обсудили все вопросы и без расширенного формата переговоров, никаких разногласий не было.

О рейтинге Путина

Высокие показатели поддержки Путина обусловлены той «ежедневной тяжелой ответственной работой», которой занимается глава государства.

Об Олимпиаде

Российские спортсмены, приглашенные на Олимпиаду в Париж, должны сами определять, ехать или нет: «Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения. К этому нужно относиться с уважением».

Песков Дмитрий