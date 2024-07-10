Безопасность Белгородской области и туристический налог. Темы брифинга Пескова

Российские спортсмены, приглашенные на Олимпиаду в Париж, должны сами определять, ехать или нет: «Что касается тех, кто имел возможность и не поехал, в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения. К этому нужно относиться с уважением».