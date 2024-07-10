В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила:
Пугачева периодически позволяет себе разные высказывания… Законом установлены критерии иноагента, если она под них подпадает, тогда — да [нужно внести ее в реестр]. У нас есть Минюст, который этим занимается и решает… Любовь народная к ней как артистке очень высока, мы действительно любим ее песни, но всегда очень тяжело разделить между человеческими качествами и творчеством — вот в чем проблема… Это всегда дилемма будет, к сожалению.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев выразил мнение, что Пугачева хочет вернуться в Россию.
Я думаю, что инициатива признать Аллу Борисовну иноагентом уже перезрела… Если дело дойдет до признания ее иноагентом, я думаю, этот вопрос справедлив. Супруг ее небезызвестный уже давно обладает этим статусом и борется с ним. Алла Борисовна запятнана, наверное, меньше, чем он, но это более обидно, потому что все, что она получила, вся ее карьера, все ее признание и народная любовь — это СССР и затем Россия… Закон един для всех. Какие бы ни были у нее заслуги, она свой иммунитет опорочила уже давным-давно. Пришла пора платить.
Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил «РИА Новости»: «Пугачева становится инструментом политических провокаций, которые используются для оправдания зверских преступлений киевского режима».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на комментарий Пугачевой о ракетном ударе по больнице в Киеве, написав в своем Telegram-канале:
Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко.
Ранее Минобороны РФ опровергло намеренный удар по гражданским объектам в Киеве, указав, что разрушения вызваны падением украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Посол России в США Анатолий Антонов в комментарии «РИА Новости» назвал разгоняемую в США истерию по поводу пострадавшей больницы «Охматдет» в Киеве ярким примером антироссийской пропаганды.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские ВС наносят удары исключительно по военным целям, пишет «РИА Новости».
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Нина Лютикова