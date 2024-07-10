В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом

Я думаю, что инициатива признать Аллу Борисовну иноагентом уже перезрела… Если дело дойдет до признания ее иноагентом, я думаю, этот вопрос справедлив. Супруг ее небезызвестный уже давно обладает этим статусом и борется с ним. Алла Борисовна запятнана, наверное, меньше, чем он, но это более обидно, потому что все, что она получила, вся ее карьера, все ее признание и народная любовь — это СССР и затем Россия… Закон един для всех. Какие бы ни были у нее заслуги, она свой иммунитет опорочила уже давным-давно. Пришла пора платить.