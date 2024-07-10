Польша привлечет к охране восточной границы 17 тысяч военных

ВАРШАВА, 10 июл — РИА Новости. Польская армия привлечет к охране восточной границы 17 тысяч военнослужащих, заявил заместитель министра обороны страны Павел Бейда на пресс-конференции, посвященной программе укрепления польской границы с Белоруссией и Россией «Восточный щит».
По его словам, в программе укрепления восточных рубежей страны предусмотрено увеличение численности вооруженных сил до 17 тысяч солдат.
«На практике это уже становится фактом, потому что сейчас на границе находится почти 6 тысяч польских военнослужащих, а в конечном итоге будет 8 тысяч солдат, которые будут непосредственно охранять польскую границу», — заявил замминистра.
Еще 9 тысяч военнослужащих будут находиться в постоянной готовности поблизости. «Если что-нибудь произойдет на границе, эти 9 тысяч солдат доберутся до границы со всем своим снаряжением и оружием в течение 48 часов», — сказал Бейда.
Он указал, что это будут силы быстрого пограничного реагирования.
Программа «Восточный щит» будет реализована в Польше в 2024—2028 годах. На нее будет выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Она включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.
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