Гульбарам Мусагазина назначена замакима Костанайской области

Как рассказали в пресс-службе областного акимата, она будет заниматься вопросами экономики, финансов, организации государственных закупок, охраны здоровья жителей области, социальной защиты и трудоустройства населения, обеспечения соблюдения трудового законодательства в сфере трудовых отношений.