Гульбарам Мусагазина назначена замакима Костанайской области

Ранее Гульбарам Гизатовна занимала должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.
Как рассказали в пресс-службе областного акимата, она будет заниматься вопросами экономики, финансов, организации государственных закупок, охраны здоровья жителей области, социальной защиты и трудоустройства населения, обеспечения соблюдения трудового законодательства в сфере трудовых отношений.
Мусагазина Гульбарам Гизатовна родилась 12 июня 1976 года в городе Житикара Костанайской области. Имеет высшее образование. Трудовая деятельность началась с 1997 года в налоговом отделе Житикаринского района Костанайской области.
Работала в разное время бухгалтером, инспектором финансового контроля. В 2012 году занимала должность руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан.
С 2019 года по настоящее время руководила Управлением экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области, руководитель управления.