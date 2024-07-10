Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гульбарам Мусагазина назначена замакима Костанайской области

Распоряжением акима Костанайской области Кумара Аксакалова с 9 июля 2024 года Мусагазина Гульбарам Гизатовна назначена заместителем акима Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: пресс-служба акимата Костанайской области

Ранее Гульбарам Гизатовна занимала должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.

Как рассказали в пресс-службе областного акимата, она будет заниматься вопросами экономики, финансов, организации государственных закупок, охраны здоровья жителей области, социальной защиты и трудоустройства населения, обеспечения соблюдения трудового законодательства в сфере трудовых отношений.

Мусагазина Гульбарам Гизатовна родилась 12 июня 1976 года в городе Житикара Костанайской области. Имеет высшее образование. Трудовая деятельность началась с 1997 года в налоговом отделе Житикаринского района Костанайской области.

Работала в разное время бухгалтером, инспектором финансового контроля. В 2012 году занимала должность руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2019 года по настоящее время руководила Управлением экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области, руководитель управления.