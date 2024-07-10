От энергетики до пиротехники. Сенат одобрил ряд законов

Закон «Об электроэнергетике» в новой редакции
В новом документе прописаны нормы, которые направлены на создание конкурентного и эффективного рынка электроэнергии, устанавливают структуру электроэнергетической отрасли. В действующем Законе о регуляции отрасли не было механизмов поддержки оптового и розничного рынка электроэнергии, а также защиты потребителей.
Закон «Об экономии энергии, ее рациональном использовании и повышении энергоэффективности»
В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет около 10 процентов. В этом плане Узбекистан стремится к 2030 году довести мощность возобновляемых источников энергии до 27 гигаватт, то есть не менее чем до 40 процентов в общем объеме производства электроэнергии. Это позволит ежегодно экономить 25 миллиардов кубометров природного газа, сократить вредные выбросы в атмосферу на 34 миллиона тонн.
Для достижения заданных показателей, обеспечения энергетической стабильности требуется укрепление правовой базы данной сферы.
Закон «Об административных процедурах»
Закон регулирует отношения в области осуществления административных процедур, направленных на принятие, изменение, исполнение и отмену административных актов.
Действие Закона распространяется на налоговые, таможенные процедуры, процедуры государственного контроля и надзора, пенсионного обеспечения граждан, воинского учета и призыва на военную службу, градостроительного планирования, выделения и изъятия земельных участков.
Закон, направленный на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции
Сенаторы рассмотрели Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».
В Закон «О фермерском хозяйстве» внесли изменения и дополнения, предусматривающие возможность предоставления в субаренду сроком до десяти лет площадей земельных участков сельскохозяйственного назначения вокруг каналов, оросительных и коллекторно-дренажных сетей по краям полей. Кроме того, дается возможность посева землевладельцами, землепользователями и арендаторами оптимальных культур или посадки тутовых саженцев на данных земельных участках и в междурядьях садов и виноградников.
В Земельный кодекс вносится дополнение о возможности выделения земельных участков площадью до десяти гектаров фермерским хозяйствам, агропромышленным кластерам и другим юридическим лицам, специализирующимся на шелководстве и тутоводстве.
По мнению сенаторов, данные изменения послужат расширению возможностей выращивания сельхозпродукции за счет эффективного использования земельных участков и дальнейшему развитию шелководства и тутоводства, а также укреплению верховенства закона при использовании земельных участков и водных ресурсов..
Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон “О занятости населения”
Изменения нацелены на совершенствование законодательства по обеспечению занятости населения.
Законом определяются условия предоставления работодателем сведений о наличии свободных рабочих мест в электронном виде.
Также четко устанавливаются критерии массового увольнения работников, упрощается порядок регистрации лиц, ищущих работу.
Закон предусматривает, что субсидии на стимулирование занятости и вовлечение населения в предпринимательство, финансовая помощь, оказываемая за счет средств министерств и ведомств, предоставляются за счет их целевых фондов, устанавливаются основания для выделения ссуды или отказа в этом.
В Законе уточняются условия назначения размера пособия по безработице лицам, лишенным работы и заработной платы (трудового дохода), совершенствуются порядки прекращения и приостановления выплаты пособия по безработице.
В документе четко устанавливаются критерии выплаты стипендий безработным в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации за счет средств Государственного фонда содействия занятости..
Закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, направленных на усиление ответственности за незаконный оборот пиротехнических изделий».
Закон предусматривает усиление мер ответственности за незаконные производство, изготовление, хранение, перевозку, пересылку и вывоз из Республики Узбекистан пиротехнических изделий, а также незаконный сбыт или ввоз в Республику Узбекистан пиротехнических изделий, исходя из характера и степени общественной опасности данных правонарушений.
Закон «О внесении изменений и дополнений в Градостроительный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы государственного управления в области градостроительной деятельности и разработки градостроительной документации населенных пунктов».
Изменения в Градостроительном кодексе предусматривают уточнение наименования и полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан, а также совершенствование системы подготовки градостроительной документации населенных пунктов путем разработки Генеральной схемы планировки развития территории Узбекистана и схем планировки развития территорий Республики Каракалпакстан и областей..
Устанавливается норма выдачи заказчику и проектным организациям заданий при разработке генеральных планов городов в упрощенной форме..
Отмечалось, что данный Закон служит созданию более эффективной и прозрачной градостроительной системы в Узбекистане, а также созданию современных территорий, где каждый гражданин сможет достойно жить и иметь безопасное будущее.