От энергетики до пиротехники. Сенат одобрил ряд законов

В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет около 10 процентов. В этом плане Узбекистан стремится к 2030 году довести мощность возобновляемых источников энергии до 27 гигаватт, то есть не менее чем до 40 процентов в общем объеме производства электроэнергии. Это позволит ежегодно экономить 25 миллиардов кубометров природного газа, сократить вредные выбросы в атмосферу на 34 миллиона тонн.