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В Киеве стало известно о жестком намерении Зеленского

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский думает об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

«Мы “увольняли” премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот Кабмин еще не был», — рассказал изданию один из собеседников.

«УП» пишет, что Зеленского перестал устраивать безынициативный Шмыгаль. Более того, сферы, за которые несет ответственность премьер, находятся в упадке — Украине грозит дефолт, а энергоструктура нарушена, указывается в статье.

Ранее газета «Страна.ua» со ссылкой на источники писала, что украинские власти рассматривают вопрос замены премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, которая занимает сейчас пост первого вице-премьера в правительстве.