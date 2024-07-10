WSJ описала тактику России по защите от высокоточного оружия США

Российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выводят из строя поставляемое западными странами высокоточное оружие, включая 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur, управляемые с помощьюGPS, пишет The Wall Street Journal. В результате эти боеприпасы (разработка американской компании RTX и британской BAE Systems), которые Вооруженные силы Украины применяли с лета 2022 года, к середине прошлого года оказались практически бесполезными и больше не используются, рассказали украинские командиры.
Кроме того, в последние месяцы вышли из строя высокоточные боеприпасы GLSDB, разработанные Boeing и шведской Saab, также отчасти из-за средств РЭБ, говорят украинские и западные чиновники. Они нуждаются в ремонте и больше не применяются.
Как пишет газета, ВСУ сейчас продолжают использовать американские дальнобойные ракеты — американские ATACMS и англо-французские Storm Shadow.
«Вероятно, мы сделали неверные предположения, потому что в течение последних 20 лет мы применяли высокоточное оружие против людей, которые ничего не могли с этим поделать», — считает бывший командующий американскими вооруженными силами в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. «Теперь мы делаем это против равного нам противника, и у России и Китая действительно есть такие возможности», — отметил он.
В мае о том, что украинской армии пришлось отказаться от использования некоторых видов американского высокоточного оружия из-за снижения его эффективности, писала The Washington Post со ссылкой на источники в украинском военном руководстве и конфиденциальные отчеты.
По информации издания, российские средства РЭБ глушат системы наведения снарядов Excalibur и ракетных систем HIMARS.
В итоге украинские военные были вынуждены отказаться от использования Excalibur после того, как их точность за несколько месяцев снизилась до менее чем 10% попаданий в цель.
«Русские развернули средства РЭБ, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стали совершенно неэффективны», — говорил высокопоставленный украинский военный. По его словам, это привело к тому, что очень дорогие снаряды стали все чаще применять для поражения менее приоритетных целей.
Россия осуждает поставки на Украину западного оружия и настаивает на том, что оно не сможет переломить ход конфликта. Президент Владимир Путин, говоря о передаче Киеву ракет ATACMS, заявлял, что российские войска смогут отбить атаки с применением этих ракет, и подчеркивал: «США все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт, это очевидная вещь».