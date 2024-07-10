WSJ описала тактику России по защите от высокоточного оружия США

«Вероятно, мы сделали неверные предположения, потому что в течение последних 20 лет мы применяли высокоточное оружие против людей, которые ничего не могли с этим поделать», — считает бывший командующий американскими вооруженными силами в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. «Теперь мы делаем это против равного нам противника, и у России и Китая действительно есть такие возможности», — отметил он.