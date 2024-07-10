Совфед разрешил регионам вводить туристический налог

Ставки налога могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, устанавливаемых в Налоговом кодексе на федеральном уровне. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещений, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029 года. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%.