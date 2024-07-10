В США матроса привлекли к ответственности за попытку узнать о здоровье Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Военнослужащего ВМС США привлекли к административной ответственности за попытку получить доступ к сведениям о здоровье президента страны Джо Байдена. Об этом сообщило издание Stars and Stripes со ссылкой на представителя американского флота командора Тима Хокинса.
По его словам, матрос в феврале 2024 года «из любопытства» пытался найти сведения о здоровье президента в информационной системе вооруженных сил США. Позднее его сослуживец доложил командованию базы в Вирджинии об инциденте. Дело вела служба криминальных расследований ВМС США.
Как сообщила телекомпания ABC, матроса привлекли к административной ответственности. Он продолжает нести службу. В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что «личные данные президента не скомпрометированы», и доступ матрос пытался получить не к электронной карте Байдена. Райдер добавил, что министр обороны США Ллойд Остин и Белый дом были проинформированы об инциденте.
81-летний Байден в 2024 году участвует от Демократической партии в предвыборной гонке за переизбрание на второй срок. Он нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, словесные ляпы и странные действия. Республиканцы активно используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.