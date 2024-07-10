В США матроса привлекли к ответственности за попытку узнать о здоровье Байдена

81-летний Байден в 2024 году участвует от Демократической партии в предвыборной гонке за переизбрание на второй срок. Он нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, словесные ляпы и странные действия. Республиканцы активно используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.