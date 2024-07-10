В Узбекистане усилят контроль за бюджетными средствами

В пресс-службе президента напомнили, что в январе текущего года на видеоселекторном совещании по приоритетным задачам в экономике глава государства отдельно остановился на вопросе эффективности бюджетных расходов и дал поручения по усилению финансового контроля.
Как известно, эту функцию выполняет Счетная палата. Отмечается, что в нынешней системе внешним аудитом охвачены только расходы бюджета и целевых фондов. Это составляет 86 процентов от общих расходов.
Поэтому предлагается Счетной палате утверждать отчеты внешнего аудита по исполнению консолидированного бюджета, включая расходы внебюджетных фондов и расходы по внешнему долгу.
В деятельность Счетной палаты планируется внедрить практику стратегического аудита, направленного на оценку возможных рисков при достижении национальных целей и задач в государственных программах, а также аудита информационных технологий по эффективности программного обеспечения в государственных организациях.
При этом отмечается, что в Узбекистане насчитывается около 30 тысяч бюджетных организаций и государственных предприятий, изучение деятельности которых на местах требует много времени и средств. Поэтому в Счетной палате запущен Центр дистанционного контроля.
В последние годы на развитие регионов направляются большие средства. Однако местные кенгаши при обсуждении бюджета в основном ограничиваются областным или районным бюджетом.
«Это означает, что 65−70 процентов средств, выделяемых каждому региону из всех источников, остаются вне их контроля. В связи с этим отмечалось, что Счетная палата должна обсуждать бюджетный процесс не только в палатах Олий Мажлиса, но и в местных кенгашах», — говорится в сообщении.