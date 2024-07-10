В Узбекистане усилят контроль за бюджетными средствами

«Это означает, что 65−70 процентов средств, выделяемых каждому региону из всех источников, остаются вне их контроля. В связи с этим отмечалось, что Счетная палата должна обсуждать бюджетный процесс не только в палатах Олий Мажлиса, но и в местных кенгашах», — говорится в сообщении.