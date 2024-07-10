Прокуратуру Челябинской области возглавил Евгений Федоров

Исполняющим обязанности прокурора Челябинской области назначен старший советник юстиции Евгений Федоров, который до этого был заместителем главы ведомства. Соответствующая информация появилась на сайте прокуратуры, передает корреспондент chel.aif.ru.
Федорову 44 года, он уроженец Красноярского края. Службу начал в 2002 году с должности помощник прокурора Сухобузимского района Красноярского края. Дослужился до прокурора Советского района города Красноярска, откуда в начале 2024 года перешел на должность заместителя прокурора Челябинской области.
Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» и медалью Руденко.
Напомним, что прежний прокурор региона Карен Габриелян ушел в отставку. Официально об этом сообщили накануне. Однако еще 5 июня он взял отпуск, из которого не собирался выходить.