Глава Тбилисского района Кубани Евгений Ильин покинул пост

«Благодарю свою команду за плодотворную работу, за то, что всегда были рядом, поддерживали меня и помогали решать сложные задачи. Спасибо, что были командой и самое главное всегда оставались людьми», — прокомментировал уход в своем Telegram-канале Евгений Ильин.