Глава Тбилисского района Кубани Евгений Ильин покинул пост

Решение было принято в ходе внеочередной сессии Совета муниципального образования.
«Благодарю свою команду за плодотворную работу, за то, что всегда были рядом, поддерживали меня и помогали решать сложные задачи. Спасибо, что были командой и самое главное всегда оставались людьми», — прокомментировал уход в своем Telegram-канале Евгений Ильин.
Также он выразил благодарность жителям района за конструктивную критику, советы и поддержку, оказанную за годы его правления.
Евгений Ильин родился 1 января 1977 года в станице Тбилисской Краснодарского края. Имеет два высших образования — по направлению «Бухгалтерский учет и аудит», полученному в Краснодарскому государственном аграрном университете, и «Юриспруденция», полученному в институте им. Россинского в 2003 году.
Работал в органах ГИБДД. В 2014 году был избран главой Ванновского сельского поселения. На открытой сессии Совета района в апреле 2016 года вступил в должность главы Тбилисского района. В мае 2021 года Евгения Ильина переизбрали на второй срок депутаты Совета муниципального образования.