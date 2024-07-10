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В Тольятти поддержат бюджетников, решивших участвовать в СВО

На сегодняшнем заседании городской Думы Тольятти депутаты рассмотрели вопрос дополнительной поддержки участников специальной военной операции.

По итогам заседания решено выделить средства из городского бюджета на поддержку сотрудников муниципальных учреждений, которые заключают контракт на участие в СВО. Если люди работают в муниципальных учреждениях, у них будет возможность получить поддержку от работодателя в размере 200 тыс. руб. На эти цели заложены 10 млн руб.

Кроме того, предусмотрено финансирование расходов, связанных с организацией работы двух филиалов фонда «Защитники Отечества». В частности, деньги выделят на приобретение оборудования, оснащение кнопками вызова «Доступная среда», покупку мобильных лестничных подъемников.