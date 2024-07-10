В Тольятти поддержат бюджетников, решивших участвовать в СВО

По итогам заседания решено выделить средства из городского бюджета на поддержку сотрудников муниципальных учреждений, которые заключают контракт на участие в СВО. Если люди работают в муниципальных учреждениях, у них будет возможность получить поддержку от работодателя в размере 200 тыс. руб. На эти цели заложены 10 млн руб.