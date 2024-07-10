Стало известно, кого назначили новым вице-губернатором Кубани

Александр Нестеренко возглавил строительный сектор Краснодарского края в качестве вице-губернатора. Глава региона Вениамин Кондратьев пописал соответствующее распоряжение. В соответствии с назначением Александр Нестеренко будет курировать работу департаментов строительства, архитектуры, градостроительства и Госжилинспекцию, сообщает А KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В Краснодарском крае Александр Нестеренко приступил к исполнению обязанностей вице-губернатора, сосредоточив внимание на управлении строительным комплексом. По распоряжению Вениамина Кондратьева Александр Нестеренко будет координировать работу департаментов, занимающихся строительством, архитектурой, градостроительством и строительным надзором, а также Госжилинспекцией и министерством по чрезвычайным ситуациям.
До этого назначения он занимал должность заместителя, а затем и руководителя Главного управления строительства региона.