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Стало известно, кого назначили новым вице-губернатором Кубани

Пост займет Александр Нестеренко.

Источник: Администрация Краснодарского края

Александр Нестеренко возглавил строительный сектор Краснодарского края в качестве вице-губернатора. Глава региона Вениамин Кондратьев пописал соответствующее распоряжение. В соответствии с назначением Александр Нестеренко будет курировать работу департаментов строительства, архитектуры, градостроительства и Госжилинспекцию, сообщает А KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В Краснодарском крае Александр Нестеренко приступил к исполнению обязанностей вице-губернатора, сосредоточив внимание на управлении строительным комплексом. По распоряжению Вениамина Кондратьева Александр Нестеренко будет координировать работу департаментов, занимающихся строительством, архитектурой, градостроительством и строительным надзором, а также Госжилинспекцией и министерством по чрезвычайным ситуациям.

До этого назначения он занимал должность заместителя, а затем и руководителя Главного управления строительства региона.