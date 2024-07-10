Центризбиркому Молдовы поставили неутешительный «диагноз»

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Центризбирком Молдовы «анемичен» и предпочитает не замечать явное использование властями админресурса в предвыборный период, об этом в телеэфире заявил экс-глава ЦИК Юрие Чокан.
Чокан напомнил, что в предыдущие кампании, в частности, перед парламентскими выборами, Центризбирком был более активным: он вмешивался и запрещал использовать админресурс, в том числе в форме служебного транспорта.
Он подчеркнул, что визиты в районы нужны, как и диалог власти с гражданами, однако тут необходимо сравнение: была ли частота визитов в территории до предвыборного периода такой же, как перед выборами.
По мнению Юрие Чокана, проявляет пассивность и гражданское общество, часть которого и вовсе является «подразделением Центризбиркома».