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Центризбиркому Молдовы поставили неутешительный «диагноз»

Экс-глава Центризбиркома Молдовы нелестно выразился о работе некогда подчиненного ему ведомства.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Центризбирком Молдовы «анемичен» и предпочитает не замечать явное использование властями админресурса в предвыборный период, об этом в телеэфире заявил экс-глава ЦИК Юрие Чокан.

«Сейчас ЦИК абсолютно “анемичен”. Не видит, не знает, все хорошо, все тихо», — отметил он.

Чокан напомнил, что в предыдущие кампании, в частности, перед парламентскими выборами, Центризбирком был более активным: он вмешивался и запрещал использовать админресурс, в том числе в форме служебного транспорта.

«К примеру, в парламентской избирательной кампании, где-то в 2005—2009 годах, ЦИК издавал постановления, которыми обязывал президента страны, спикера в избирательный период для поездок по стране передвигаться не на государственном автомобиле, а на частном, без охраны и мигалок. Потому что сейчас любая делегация в территории имеет двойную коннотацию», — рассказал экс-глава ЦИК.

Он подчеркнул, что визиты в районы нужны, как и диалог власти с гражданами, однако тут необходимо сравнение: была ли частота визитов в территории до предвыборного периода такой же, как перед выборами.

По мнению Юрие Чокана, проявляет пассивность и гражданское общество, часть которого и вовсе является «подразделением Центризбиркома».