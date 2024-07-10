Единовременная выплата для омских контрактников выросла до 305 тыс руб

Региональная единовременная выплата для контрактников в Омской области выросла с 250 до 305 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Теперь омичи, заключившие контракт с Минобороны России с 9 июля 2024 года, смогут получить 500 тыс. рублей с учетом федеральных средств.
«Сейчас у нас в регионе для участников СВО и их семей действуют 27 мер социальной поддержки. И этот спектр продолжим расширять», — написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Ранее мы писали, что в Омске назовут две улицы в честь героев СВО.