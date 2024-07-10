El Pais: Орбан сообщил, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года

О письме ранее также сообщала украинская газета «Европейская правда», однако в публикации не было информации о позициях господина Путина и господина Си по поводу возможных сроках переговоров. «Исходя из моих переговоров, я думаю, что сейчас есть больше шансов на то, что все возможные предложения о прекращении огня и “дорожной карте” для мирных переговоров будут положительно восприняты», — говорится в письме.