El Pais: Орбан сообщил, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года

О письме ранее также сообщала украинская газета «Европейская правда», однако в публикации не было информации о позициях господина Путина и господина Си по поводу возможных сроках переговоров. «Исходя из моих переговоров, я думаю, что сейчас есть больше шансов на то, что все возможные предложения о прекращении огня и “дорожной карте” для мирных переговоров будут положительно восприняты», — говорится в письме.
Виктор Орбан считает, что политическое лидерство США ограничено из-за избирательной кампании. Поэтому он не ожидает мирных предложений со стороны Вашингтона в ближайшее время.
Информация El Pais о содержании письма по поводу разговора с Владимиром Путиным соответствует тому, что ранее приводила «Европейская правда». Так, господин Орбан заявил, что российский президент был удивлен отказом Украины от временного прекращении огня исходя из данных Москвы о потерях украинской стороны в последние недели.
Сам премьер Венгрии после своего турне с мирной инициативой заявил, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский отказались от идеи прекращения огня. Главы обеих стран, по его словам, считают, что перемирие позволит противнику подготовиться к продолжению конфликта.