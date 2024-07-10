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El Pais: Орбан сообщил, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры между РФ и Украиной начнутся до конца года. Об этом, как пишет El Pais, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в письме лидерам Евросоюза по итогам турне на Украину, в Россию и Китай. Он призвал Брюссель выступить с мирной инициативой и спрогнозировал «более драматичные, чем когда либо» следующие два месяца.

Источник: Reuters

О письме ранее также сообщала украинская газета «Европейская правда», однако в публикации не было информации о позициях господина Путина и господина Си по поводу возможных сроках переговоров. «Исходя из моих переговоров, я думаю, что сейчас есть больше шансов на то, что все возможные предложения о прекращении огня и “дорожной карте” для мирных переговоров будут положительно восприняты», — говорится в письме.

Виктор Орбан считает, что политическое лидерство США ограничено из-за избирательной кампании. Поэтому он не ожидает мирных предложений со стороны Вашингтона в ближайшее время.

Информация El Pais о содержании письма по поводу разговора с Владимиром Путиным соответствует тому, что ранее приводила «Европейская правда». Так, господин Орбан заявил, что российский президент был удивлен отказом Украины от временного прекращении огня исходя из данных Москвы о потерях украинской стороны в последние недели.

Сам премьер Венгрии после своего турне с мирной инициативой заявил, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский отказались от идеи прекращения огня. Главы обеих стран, по его словам, считают, что перемирие позволит противнику подготовиться к продолжению конфликта.

переговоры