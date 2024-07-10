«Надо работать на качество, не на количество». В Узбекистане стало сложнее лицензировать частные вузы

Конгратбай Шарипов, министр высшего образования, науки и инноваций, заявил, что право на ведение образовательной деятельности частным вузам стали выдавать избирательнее из-за некачественного образования, об этом он рассказал в подкасте «Лолазор» на YouTube.
По мнению министра, частные вузы нужны стране, поскольку они помогают регулировать поток студентов, выезжающих за границу. Однако нельзя открывать их, не контролируя качество образования.
«110 тысяч студентов из Узбекистана сейчас учатся за границей даже после открытия большого количества частных вузов. А если бы не частные вузы, то число студентов, уехавших за рубеж, могло бы быть 500 тысяч. […] Нехорошо, если вуз не обеспечивает качество образования. В таком случае окончивший вуз студент останется без работы», — сказал Шарипов.
Министр также подчеркнул, что ведется работа над новым порядком и системой лицензирования частных учебных заведений в стране. Ожидается, что документ будет вскоре опубликован.
Напомним, что сейчас в Узбекистане официально зарегистрировано 67 частных университетов. По словам Конгратбая Шарипова, они находятся под серьезным вниманием со стороны Минобразования, в них будут проводится многочисленные проверки, призванные отсеять лишнее и задать новую планку качеству.