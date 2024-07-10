«Надо работать на качество, не на количество». В Узбекистане стало сложнее лицензировать частные вузы

«110 тысяч студентов из Узбекистана сейчас учатся за границей даже после открытия большого количества частных вузов. А если бы не частные вузы, то число студентов, уехавших за рубеж, могло бы быть 500 тысяч. […] Нехорошо, если вуз не обеспечивает качество образования. В таком случае окончивший вуз студент останется без работы», — сказал Шарипов.