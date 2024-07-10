Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила пересечения ужесточились: что происходит на польской границе

Вечером во вторник в приграничных чатах начала появляться информация о том, что поляки разворачивают машины, если в техпаспорте водитель не указан собственникам. Ужесточения коснулись и перечня товаров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Белорусы, которые пересекали польскую границу начиная со вчерашнего вечера, буквально взорвали жалобами на внезапные изменения с польской стороны, касающиеся пересечения границы, сообщает Sputnik.

Одно из главных новшеств, которое начало действовать с сопредельной стороны — пересекать границу разрешают только водителю автомобиля, собственником которого он числится.

«Да, правда, хозяин авто должен быть за рулем или в салоне автомобиля», — пишет один из пользователей.

На уточнение о том, можно ли проехать по доверенности, другие участники чата отвечают отрицательно.

«Таможня на вопрос как заехать на машине, принадлежащем юрлицу, ответила, что никак. Никакие документы не подходят», — добавляет другой пользователь.

Еще один человек написал, что требование о наличии владельца в автомобиле применятся только к автомобилям на белорусских номерах. Для авто с регистрацией в других странах все осталось без изменений.

Сигареты и алкоголь не провезти

Также люди жаловались на то, что польские таможенники стали проводить строгий досмотр и не пускают белорусов, везущих через границу алкоголь и сигареты. Отстояв многочасовые очереди, люди оставляли алкоголь и сигареты на польской стороне — иначе не пропустят.

«Возле туалетов на польской стороне куча алкоголя: коньяки, виски, ром. Народ оставил все, лишь бы проехать. Думаю, что и рисковать ради бутылки коньяка не стоит. Найдут, выпишут штраф и развернут. Так сказал польский таможенник. Отстоять очередь 8 часов и поехать обратно», — делится наблюдениями житель республики.

Тут же стали интересоваться, можно ли провозить бытовую технику, мед, варенье, чай, печенье и конфеты и даже домашние закатки. Единого мнения нет, кто-то говорит, что польская таможня пропустит, кто-то отвечает обратное.

А что говорит перевозчик?

Позвонив на горячую линию одного из крупных международных перевозчиков, Sputnik узнал, что при пересечении польской границы с собой лучше не брать сигареты и алкоголь. Далее оператор запрещенные товары озвучить не смогла.

«Совсем недавно были введены правила (на польской границе — Sputnik). Вы уточняйте дополнительную информацию, что можно провозить, на сайте Погранстражи Польши. На счет воды ничего не могу сказать, но теперь сильно ужесточились правила и нельзя провозить алкоголь, сигареты», — уточнила она.

Один рабочий пункт пропуска

Пока поляки вводят ограничения, белорусская таможня работает в штатном режиме.

«Как работали, так и работаем», — сказали Sputnik в Государственном таможенном комитете.

А вот число действующих пунктов пропуска между Польшей и Беларусью в среду сократилось. Ранее Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил, что польская сторона с 03:00 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из республики через пункт пропуска «Козловичи».

На данный момент действует лишь ПП «Брест» («Тересполь») для легковых авто.