Правила пересечения ужесточились: что происходит на польской границе

«Совсем недавно были введены правила (на польской границе — Sputnik). Вы уточняйте дополнительную информацию, что можно провозить, на сайте Погранстражи Польши. На счет воды ничего не могу сказать, но теперь сильно ужесточились правила и нельзя провозить алкоголь, сигареты», — уточнила она.