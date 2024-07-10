Правила пересечения ужесточились: что происходит на польской границе

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Белорусы, которые пересекали польскую границу начиная со вчерашнего вечера, буквально взорвали жалобами на внезапные изменения с польской стороны, касающиеся пересечения границы, сообщает Sputnik.
Одно из главных новшеств, которое начало действовать с сопредельной стороны — пересекать границу разрешают только водителю автомобиля, собственником которого он числится.
«Да, правда, хозяин авто должен быть за рулем или в салоне автомобиля», — пишет один из пользователей.
На уточнение о том, можно ли проехать по доверенности, другие участники чата отвечают отрицательно.
«Таможня на вопрос как заехать на машине, принадлежащем юрлицу, ответила, что никак. Никакие документы не подходят», — добавляет другой пользователь.
Еще один человек написал, что требование о наличии владельца в автомобиле применятся только к автомобилям на белорусских номерах. Для авто с регистрацией в других странах все осталось без изменений.
Сигареты и алкоголь не провезти
Также люди жаловались на то, что польские таможенники стали проводить строгий досмотр и не пускают белорусов, везущих через границу алкоголь и сигареты. Отстояв многочасовые очереди, люди оставляли алкоголь и сигареты на польской стороне — иначе не пропустят.
«Возле туалетов на польской стороне куча алкоголя: коньяки, виски, ром. Народ оставил все, лишь бы проехать. Думаю, что и рисковать ради бутылки коньяка не стоит. Найдут, выпишут штраф и развернут. Так сказал польский таможенник. Отстоять очередь 8 часов и поехать обратно», — делится наблюдениями житель республики.
Тут же стали интересоваться, можно ли провозить бытовую технику, мед, варенье, чай, печенье и конфеты и даже домашние закатки. Единого мнения нет, кто-то говорит, что польская таможня пропустит, кто-то отвечает обратное.
А что говорит перевозчик?
Позвонив на горячую линию одного из крупных международных перевозчиков, Sputnik узнал, что при пересечении польской границы с собой лучше не брать сигареты и алкоголь. Далее оператор запрещенные товары озвучить не смогла.
«Совсем недавно были введены правила (на польской границе — Sputnik). Вы уточняйте дополнительную информацию, что можно провозить, на сайте Погранстражи Польши. На счет воды ничего не могу сказать, но теперь сильно ужесточились правила и нельзя провозить алкоголь, сигареты», — уточнила она.
Один рабочий пункт пропуска
Пока поляки вводят ограничения, белорусская таможня работает в штатном режиме.
«Как работали, так и работаем», — сказали Sputnik в Государственном таможенном комитете.
А вот число действующих пунктов пропуска между Польшей и Беларусью в среду сократилось. Ранее Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил, что польская сторона с 03:00 10 июля не принимает грузовые транспортные средства, следующие из республики через пункт пропуска «Козловичи».
На данный момент действует лишь ПП «Брест» («Тересполь») для легковых авто.