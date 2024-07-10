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Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали передачу F-16 Киеву

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Дания и Нидерланды начали передавать Украине истребители F-16. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне.

Источник: Reuters

«Я рад сообщить, что, пока мы говорим, осуществляется передача [Киеву] F-16, которые поступят из Дании и Нидерландов. Эти самолеты появятся в небе над Украиной нынешним летом», — сказал он.

По словам Блинкена, истребители «уже в пути».