FT опубликовала призыв к миру на Украине от западных экс-дипломатов

Репост этого обращения в соцсети X сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который в настоящее время продолжает свою «мирную миссию», находясь на саммите НАТО в Вашингтоне. Ранее венгерский премьер побывал в Киеве, где предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому задуматься о прекращении огня для старта мирных переговоров с Россией. Через несколько дней Орбан отправился в Москву. По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, венгерский политик сделал вывод, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга, и «нужно совершить очень много шагов», чтобы приблизиться к завершению военных действий.