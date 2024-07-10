«Желтый» уровень террористической опасности в Приднестровье продлен

ТИРАСПОЛЬ, 10 июл — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский своим указом продлил на территории региона действие высокого «желтого» уровня террористической опасности еще на 60 суток.
Таким образом, срок действия «желтого» кода террористической опасности продлевается до 10 сентября июля 2024 года включительно.
Решение о продлении «желтого» уровня террористической опасности принято «в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта» и необходимостью противодействовать его совершению.
Указ вступает в силу с 12 июля 2024 года.
Инциденты 2022 года в Приднестровье
В конце апреля 2022 года на территории Приднестровья произошла серия взрывов. В ходе заседания Совета безопасности региона зафиксировали три факта: пострадали здание МГБ в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Также 27 апреля 2022-го МВД Приднестровья сообщило, что с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. В селе Колбасна располагается один из крупнейших в Европе складов с вооружением. Его охраняют военнослужащие Оперативной группы российских войск.
Затем 3 мая в Приднестровье сообщили о предотвращении попытки устроить новый теракт в радиотелецентре «Маяк». Над поселком вблизи радиотелецентра ночью был замечен беспилотник со взрывчаткой, который был нейтрализован.
А 13 мая неизвестные предприняли попытки поджога военкомата и одного из предприятий в Тирасполе. Правоохранительными органами региона возбуждено уголовное дело по факту «диверсия».
В Приднестровье до 10 мая 2022 года действовал «красный» уровень террористической опасности, что предусматривало принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Высокий «желтый» уровень террористической опасности в регионе был установлен 25 мая 2022 года и с тех пор каждые 60 дней продлевался.