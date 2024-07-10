Поляки начали понемногу пропускать фуры из Беларуси

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Польская сторона с обеда среды начала понемногу принимать грузовые транспортные средства, которые следуют из Беларуси через пункт пропуска «Козловичи», сообщили в пресс-службе Таможенного комитета республики.
В ведомстве уточнили, что ситуации с 03:00 и до полудня среды не менялась.
«Сопредельная сторона не принимала машины, но с обеда большегрузы начали понемногу принимать», — сказали Sputnik в пресс-службе.
Строгий досмотр
Ранее в чатах о пересечении польско-белорусской границы белорусы стали жаловаться на строгий досмотр со стороны польской таможни, которая перестала разрешать вывозить из страны многие товары. Польская сторона мотивирует это расширением действия европейских санкций на Беларусь.
В результате подобных действий на белорусско-польской границе практически исчезли очереди из легковых автомобилей в направлении Польши.
Сегодня утром Таможенный комитет Беларуси сообщил о том, что польская сторона в ночь на среду перестала пропускать грузовые автомобили из Беларуси в пункте пропуска «Козловичи». В ГТК отметили что еще ночью там не было очередей из фур, а к утру число большегрузов, ожидающих выезда в Евросоюз, увеличилось до 600.
Официальный представитель Люблинского отделения налогового управления Михал Дерусь позже заявил порталу RMF24, что число оформляемых фур из Беларуси уменьшилось из-за более тщательного досмотра таможенниками Польши.
Между Польшей и Беларусью работают два пункта пропуска: «Тересполь» («Брест») для легковых автомобилей, а для грузового транспорта — «Кукурыки» («Козловичи»). Другие были закрыты ранее по инициативе Варшавы.