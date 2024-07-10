Поляки начали понемногу пропускать фуры из Беларуси

Сегодня утром Таможенный комитет Беларуси сообщил о том, что польская сторона в ночь на среду перестала пропускать грузовые автомобили из Беларуси в пункте пропуска «Козловичи». В ГТК отметили что еще ночью там не было очередей из фур, а к утру число большегрузов, ожидающих выезда в Евросоюз, увеличилось до 600.