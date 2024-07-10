Ельцин в разговоре с Клинтоном называл удары по Югославии большой ошибкой

По словам Ельцина, самым серьезным разногласием России и США на тот момент стал вопрос присутствия иностранных сил в Югославии после боевых действий. Президент был согласен, что без этого не смогут безопасно вернуться беженцы. Однако просил решать вопрос только вместе с руководством Югославии и не отправлять в страну миссию НАТО. Вместо последней Ельцин предложил миротворческий контингент «голубых касок» ООН, в составе которого будут российские войска.

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«Ясно как божий день, что Югославия не согласится на военную миссию из НАТО. Потому что у них еще долго на НАТО будет аллергия», — сказал Ельцин.