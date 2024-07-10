Соцкарты, бесплатный проезд и безбарьерная среда. Как в Узбекистане будут развивать соцзащиту

Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией дополнительных мер по социальной защите населения. Одной из главных задач является создание благоприятных условий для лиц с инвалидностью. Планируется перейти на цифровую систему установления инвалидности. Сначала эта система будет внедрена в Ташкенте и Навоийской области, а к 1 сентября 2025 года — по всей стране.
Медицинские документы будут отправляться в экспертные комиссии семейными врачами в электронном формате, что ускорит процесс оценки и определения нужд инвалидов.
Для обеспечения безопасного и безбарьерного передвижения лиц с инвалидностью, все новые и ремонтируемые здания будут проходить обязательную экспертизу. 10 процентов средств Фонда «Безопасная дорога и безопасный пешеход» будут направляться на строительство и оснащение перекрестков, учитывающих потребности лиц с ограниченными возможностями. Также будет создана электронная интерактивная карта объектов с безбарьерной средой.
Кроме того, лица с инвалидностью I группы будут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно. Также будут предприняты меры для привлечения людей с ограниченными возможностями к культурным и развлекательным мероприятиям.
Еще одним предложением на презентации стал проект «Инсон» с участием Всемирного банка. В его рамках будут созданы 55 многофункциональных региональных центров обслуживания, предоставляющих 20 видов соцуслуг. В Ташкенте, Фергане и Самарканде будут открыты образцовые центры инклюзивного профессионального образования.
Пять тысяч сотрудников системы социальной защиты пройдут курсы повышения квалификации. Будет разработана нормативно-правовая база для гибкого соцобслуживания и помощи.
Новшеством станет внедрение «социальной карты», что автоматизирует процессы назначения, предоставления и мониторинга соцвыплат и услуг. Этот порядок будет сначала внедрен в Ташкенте и Янгиюльском районе, а затем по всей стране. «Социальная карта» объединит 72 вида соцуслуг, 76 видов помощи и около 200 льгот, что сэкономит время и средства за счет полной цифровизации сферы.
Президент Шавкат Мирзиёев дал указания по разработке и эффективному внедрению новых мер, чтобы помощь достигала всех нуждающихся. Это позволит им реализовать себя в жизни.