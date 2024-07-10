Соцкарты, бесплатный проезд и безбарьерная среда. Как в Узбекистане будут развивать соцзащиту

Новшеством станет внедрение «социальной карты», что автоматизирует процессы назначения, предоставления и мониторинга соцвыплат и услуг. Этот порядок будет сначала внедрен в Ташкенте и Янгиюльском районе, а затем по всей стране. «Социальная карта» объединит 72 вида соцуслуг, 76 видов помощи и около 200 льгот, что сэкономит время и средства за счет полной цифровизации сферы.