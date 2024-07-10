НАТО утверждает, что хочет поддерживать каналы связи с Россией

Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне
«НАТО хочет поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию», — говорится в сообщении агентства Reuters со ссылкой на черновик.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО хочет поддерживать каналы связи с Россией, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию, передает агентство Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита.
Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне
«НАТО хочет поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию», — говорится в сообщении агентства Reuters со ссылкой на черновик.