НАТО утверждает, что хочет поддерживать каналы связи с Россией

Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9—11 июля . На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.