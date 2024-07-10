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НАТО утверждает, что хочет поддерживать каналы связи с Россией

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО хочет поддерживать каналы связи с Россией, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию, передает агентство Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита.

Источник: РИА "Новости"

Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9—11 июля. На повестке три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Киеву, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.

«НАТО хочет поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы уменьшить риски и предотвратить эскалацию», — говорится в сообщении агентства Reuters со ссылкой на черновик.

НАТО