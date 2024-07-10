Польша заключила контракт на модернизацию забора на границе с Беларусью

«Служба охраны границы подписала контракт на модернизацию технического барьера на границе с Беларусью. Предметом контракта будет укрепление пролетов физического барьера», — говорится в сообщении.



Подрядчиком стала польская компания Polimex Mostostal, стоимость контракта составит 117 млн злотых (около $30 млн). Все работы по укреплению заграждения должны быть завершены уже в ноябре 2024 года.



Ранее польская погранслужба подписала контракт на сооружение так называемого электронного барьера на польско-белорусской границе, представляющего собой сеть электронных систем наблюдения на приграничных участках рек Буг, Свислочь и Источанка. Работы по созданию электронной системы наблюдения должны завершиться в октябре.



В мае нынешнего года премьер Польши Дональд Туск информировал о начале работ по фортификации восточной границы страны, а также о модернизации заграждения на границе с Беларусью, которое было возведено в 2022 году. Оно представляет собой стену из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для защиты от нелегальных мигрантов. Проект обошелся в 1,6 млрд злотых (примерно $400 млн).



Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, критикуя дорогостоящее заграждение, отмечал, что забор на границе Польши и Беларуси можно преодолеть за 25 секунд. «25 секунд достаточно, чтобы раздвинуть прутья этого забора. Для этого применяются домкраты. Те, кто находится с другой стороны, действуют быстро и умело», — говорил польский министр.