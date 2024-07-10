Молдавия приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС

КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Молдавия перешла ко второму этапу переговоров по вступлению в Евросоюз, заявила в среду вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова.
В Кишиневе находится делегация Еврокомиссии, которая проводит встречи с молдавскими чиновниками, ответственными за переговорный процесс по евроинтеграции.
«Молдавия в среду приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС — двустороннему скринингу (аналитический обзор законодательства и оценка выполнения страной-кандидатом рекомендаций ЕС — ред.). Мы вместе с командой ЕК проанализируем главу 5 европейского законодательства — “Государственные закупки”. Эта область необходима для правильного функционирования любого демократического государства, так как касается эффективного использования государственных средств», — написала Герасимова на своей странице в социальных сетях.
Пресс-служба правительства Молдавии отметила в среду, что в первом заседании по «двустороннему скринингу» принял участие еврокомиссар по вопросам добрососедства Оливер Вархели, который рассказал о процедуре этого процесса.
«После подачи заявки на получение статуса кандидата в ЕС, Молдавия набрала скорость и продвинулась вперед, демонстрируя приверженность и устремленность. Но это было только начало, тяжелая работа начинается сейчас. Скрининг является краеугольным камнем всего процесса переговоров, в ходе которого Молдавии предстоит ответить на более 4 тысяч вопросов, подготовленных 1,2 тысячи экспертов Еврокомиссии», — сказал Вархели на встрече с молдавскими чиновниками.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.