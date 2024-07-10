На Западе обратили внимание на политику Путина после переизбрания

Помимо этого, глава государства совершил шесть зарубежных визитов. Как отмечается в материале, российский президент провел встречи не только с главами стран СНГ, но также и с лидерами государств, стремящихся сохранить нейтральную позицию в ситуации на Украине. Это отражает влияние Москвы на Глобальный Юг в противовес миропорядку с доминирующей ролью Вашингтона, подчеркивает агентство.