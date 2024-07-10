На Западе обратили внимание на политику Путина после переизбрания

«Всего за два месяца с начала своего пятого президентского срока в мае Путин провел более 20 встреч с лидерами стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока», — подсчитало агентство.
Помимо этого, глава государства совершил шесть зарубежных визитов. Как отмечается в материале, российский президент провел встречи не только с главами стран СНГ, но также и с лидерами государств, стремящихся сохранить нейтральную позицию в ситуации на Украине. Это отражает влияние Москвы на Глобальный Юг в противовес миропорядку с доминирующей ролью Вашингтона, подчеркивает агентство.
Так, Путин встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, который отметил приверженность Китая российской стороне.
В свою очередь, на полях саммита ШОС в начале месяца Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразившим стремление развивать теплые отношения с Россией.
Кроме того, на этой неделе состоялся прием премьер-министра Нарендры Моди в Москве. Он также послал четкий сигнал о решимости страны оставаться рядом с Россией на фоне углубляющихся китайско-российских отношений.