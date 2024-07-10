Что стало известно из рассекреченных переговоров Ельцина и Клинтона

После заключения Основополагающего акта Россия и США приступили к переговорам о перезаключении Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в 1990 году и не отражающего новых реалий — распада СССР и расширения НАТО. В конце 1998 года американская делегация посещает Москву, после чего заместитель госсекретаря США Строуб Толботт направил своему российскому коллеге Георгию Мамедову телеграмму, в которой выразил озабоченность тем, что Россия, по всей видимости, хочет «создать для новых членов НАТО свод правил, отличный от тех, которые действуют для остальных членов альянса», что США расценили как пересечение одной из красных линий. Разногласия в первую очередь касаются ограничений на численность вооруженных сил в этих странах, а также на временно разворачиваемый там воинский контингент. Толботт также отмечает, что готовность стран Центральной и Восточной Европы к сокращению численности своих войск будет зависеть от «доказательств сопоставимой сдержанности других государств-участников, в частности тех, которые находятся на их границах, и сдержанности России в отношении Калининграда».