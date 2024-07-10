Краснодар удлинил свой статус

Администрация Краснодара опубликовала на официальном сайте готовящиеся изменения в устав муниципального образования. Они уже утверждены депутатами городской Думы на июньской сессии. Документом, в частности, предлагается «муниципальное образование город Краснодар» преобразовать в «муниципальное образование городской округ город Краснодар». Кроме того, проект предусматривает досрочное прекращение полномочий главы города и депутатов Думы в случае признания их иностранными агентами.
Включение в официальное наименование муниципалитета указания на его статус основывается на требовании федерального закона о местном самоуправлении. Соответствующая норма была введена еще в 2019 году. Однако приведением местных норм в соответствие федеральным требованиям краснодарские власти занялись только сейчас.
На эту инициативу уже отреагировали общественники. Например, активист и постоянный участник публичных слушаний Виталий Черкасов опасается, что изменение наименования муниципалитета «повлечет за собой колоссальный расход ресурсов на переименование бесчисленных структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений, на изменение наименований должностей, на корректировку регламентов и должностных инструкций». Кроме того, по словам общественника, придется переделывать огромное число документов, которыми оперируют чиновники, а также менять вывески.
Эксперт, консультирующий «Ъ-Кубань» и имеющий опыт работы на руководящей должности в госструктурах края, на условиях анонимности подтвердил опасения господина Черкасова, рассказав о своем неоднократном опыте изменения наименований одного из органов власти. «Пришлось вносить изменения в ЕГРЮЛ, менять печати и штампы, вывески, заказывать новые бланки, переписывать ряд внутренних документов. На первый взгляд все это элементарно, но, действительно, этой работы очень много. Небольшие, но какие-то расходы такие переименования тоже влекут», — рассказал собеседник «Ъ-Кубань».
В региональном управлении Росреестра на вопрос «Ъ-Кубань» о том, не создаст ли переименование проблем при осуществлении регистрационных действий с недвижимостью, ответили, что, «если сведения о переименовании будут в установленном порядке заявлены и переданы в орган регистрации прав, то соответствующая информация надлежащим образом будет внесена в информсистему». «В этом случае негативных последствий переименование повлечь не должно», — резюмировали в Росреестре.
Чтобы и выполнить требования федерального закона, и избежать неудобств Виталий Черкасов предложил краснодарским властям воспользоваться опытом Сочи, устав которого предусматривает как полное наименование — «муниципальное образование город-курорт Сочи», так и сокращенное — «город Сочи», признавая их равнозначными. По этому же принципу общественник предлагает оставить нынешнее наименование муниципалитета как сокращенное. Свое предложение он официально направил в администрацию Краснодара.
Юрист Андрей Константинов предлагает свой вариант переименования. По его словам, согласно ст. 4 устава муниципалитет состоит из административно-территориальных единиц: город Краснодар (городская черта), Березовский, Елизаветинский, Калининский, Пашковский и Старокорсунский сельские округа. В варианте, выносимом на публичные слушания («муниципальное образование городской округ город Краснодар»), муниципалитет, отмечает юрист, смыслово сужается только до городской черты. «Поэтому слово “город” я бы из него убрал, то есть правильно считаю так: “городской округ Краснодар”. И пока, действительно, целесообразно было бы оставить действующее наименование как сокращенное и считать его равнозначным. Это разрешено федеральным законом», — отметил господин Константинов.
Комментировать целесообразность установления новых оснований для прекращения полномочий главы и депутатов Краснодара собеседники «Ъ-Кубань» не стали, сославшись на бесперспективность подобных обсуждений. Вместе с тем некоторые из них отметили, что эти поправки позволят прекращать полномочия любых избранных горожанами представителей в органах власти Краснодара в случае наделения тех статусом иноагентов.