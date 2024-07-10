Краснодар удлинил свой статус

Юрист Андрей Константинов предлагает свой вариант переименования. По его словам, согласно ст. 4 устава муниципалитет состоит из административно-территориальных единиц: город Краснодар (городская черта), Березовский, Елизаветинский, Калининский, Пашковский и Старокорсунский сельские округа. В варианте, выносимом на публичные слушания («муниципальное образование городской округ город Краснодар»), муниципалитет, отмечает юрист, смыслово сужается только до городской черты. «Поэтому слово “город” я бы из него убрал, то есть правильно считаю так: “городской округ Краснодар”. И пока, действительно, целесообразно было бы оставить действующее наименование как сокращенное и считать его равнозначным. Это разрешено федеральным законом», — отметил господин Константинов.