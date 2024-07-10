Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер омтечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».
«НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой», — заявила она журналистам на полях саммита НАТО.
Каллас также считает, что странам-членам альянса нужно работать над «сдерживанием» России.
Очередной саммит НАТО проходит в Вашингтоне