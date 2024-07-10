Воронежский губернатор поручил увеличивать зарплату бюджетников с опережением инфляции

В 2023 году в Воронежской области зарплата бюджетников выросла на 15% при уровне инфляции в 8%. За первые пять месяцев 2024 года рост зарплат уже составляет порядка 18%, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании правительства региона.
— Мы договаривались, что рост заработной платы в экономике должен превышать рост инфляции. Задача на текущий год остается. Мы должны существенно превысить уровень официальной инфляции. И видим, что наши коллеги в экономике (в бизнесе) этим активно занимаются. Я думаю, что эта тенденция продолжится. И нам нужно, соответственно, ориентироваться на конец года, чтобы темпы роста зарплат указанных категорий работников имели такие же значения, — отметил Александр Гусев.
Министр здравоохранения региона Игорь Банин сообщил, что средний уровень заработной платы медработников региона, имеющих высшее образование, — 86 446 рублей. Средний медицинский персонал в регионе получает в среднем 43 398 рублей. Отдельно министр подчеркнул, что в 2023 году по отношению к 2022-му прирост среднемесячной заработной платы составил от 15,8% до 16,2% в зависимости от категории работника.
Министр социальной защиты Ольга Сергеева отметила, что уровень зарплаты социальных работников с 2013 года увеличился в 4,3 раза. В 2023 году среднемесячная заработная плата соцработников составила 43 634 рубля.
По словам министра образования Натальи Салогубовой, средняя зарплата педагогов общеобразовательных организаций за 2023 год составила 44 954 рубля.
Как сообщила министр культуры Мария Мазур, средняя зарплата работников учреждений культуры в 2023 году выросла на 17,9%, составив 43 782 рубля. В 2023 году Воронежская область поднялась с 11 на 6 место (из 18) по уровню средней заработной платы работников учреждений культуры в ЦФО.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в столице Черноземья в марте 2024 года составила 73654,5 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла на 17,9%. За весь первый квартал 2024-го показатель составил 70068,8 рубля.