Воронежский губернатор поручил увеличивать зарплату бюджетников с опережением инфляции

— Мы договаривались, что рост заработной платы в экономике должен превышать рост инфляции. Задача на текущий год остается. Мы должны существенно превысить уровень официальной инфляции. И видим, что наши коллеги в экономике (в бизнесе) этим активно занимаются. Я думаю, что эта тенденция продолжится. И нам нужно, соответственно, ориентироваться на конец года, чтобы темпы роста зарплат указанных категорий работников имели такие же значения, — отметил Александр Гусев.