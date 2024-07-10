Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США начнут размещать дальнобойное оружие в Германии в 2026 году

США приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем в 2026 году, сообщила пресс-служба Пентагона. Как указали в американском оборонном ведомстве, цель маневра — продемонстрировать приверженность США задачам НАТО и внести вклад в обороноспособность Европы. В ФРГ будут размещены ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.

Источник: AP 2023

В совместном заявлении правительства США и Германии, опубликованном на сайте Пентагона, отмечается, что «эпизодическое развертывание» американского дальнобойного оружия является подготовкой к более долгосрочному размещению такого типа вооружений.

«По завершении окончательной разработки они будут включать в себя американские зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения, которые обладают существенно более значительной дальностью поражения, чем размещенные в настоящее время в Европе»,—подчеркивается в заявлении.