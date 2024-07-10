США начнут размещать дальнобойное оружие в Германии в 2026 году

«По завершении окончательной разработки они будут включать в себя американские зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения, которые обладают существенно более значительной дальностью поражения, чем размещенные в настоящее время в Европе»,—подчеркивается в заявлении.