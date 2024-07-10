Молдавия не присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, чьи слова приводит ТАСС.
По словам Борреля, такие страны-кандидаты в ЕС, как Северная Македония, Черногория, Албания, а также Украина, Босния и Герцеговина присоединились к новым ограничениям против РФ.
«Государства Европейской зоны свободной торговли — Исландия, Норвегия и Лихтенштейн — присоединились к решению Совета ЕС от 24 июня о введении санкций против Ирана за военные поставки России», — добавил глава внешнеполитической службы ЕС.
Новый пакет санкций включает в себя ограничения на транзит газа. Источник уточняет, что до этого к каждому санкционному решению Европейского союза против России присоединялось девять стран, включая Молдавию.
24 июня Совет Евросоюза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.
Ранее сообщалось, что крупнейший дистрибьютор сжиженного природного газа в Скандинавии Gasum откажется от закупок российского газа с 26 июля из-за новых санкций.