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Молдавия не присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Молдавия не вошла в список из восьми стран-партнеров и кандидатов на прием в Евросоюз, которые присоединились к 14-му пакету санкций против России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Борреля, такие страны-кандидаты в ЕС, как Северная Македония, Черногория, Албания, а также Украина, Босния и Герцеговина присоединились к новым ограничениям против РФ.

«Государства Европейской зоны свободной торговли — Исландия, Норвегия и Лихтенштейн — присоединились к решению Совета ЕС от 24 июня о введении санкций против Ирана за военные поставки России», — добавил глава внешнеполитической службы ЕС.

Новый пакет санкций включает в себя ограничения на транзит газа. Источник уточняет, что до этого к каждому санкционному решению Европейского союза против России присоединялось девять стран, включая Молдавию.

24 июня Совет Евросоюза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

Ранее сообщалось, что крупнейший дистрибьютор сжиженного природного газа в Скандинавии Gasum откажется от закупок российского газа с 26 июля из-за новых санкций.

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